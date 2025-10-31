La nuova Alpine A390 rappresenta una svolta tecnica per la Casa francese. Questa sport fastback a cinque posti adotta un’architettura elettrica inedita, con tre motori: uno anteriore che aziona le ruote frontali e due motori posteriori dedicati ciascuno a una ruota. Tale configurazione, oltre a garantire la trazione integrale, consente un controllo indipendente e ultra-preciso della coppia motrice su ciascun asse.

Frutto di cinque anni di sviluppo, l’innovativo sistema Alpine Active Torque Vectoring rappresenta una delle più importanti evoluzioni mai introdotte su un modello del marchio.

“Con questa tecnologia superiamo i limiti dei differenziali a slittamento limitato”, spiega Constance Leraud-Reyser, ingegnere dei sistemi di guida Alpine. “Gestendo la coppia da 0 a 100% tra le due ruote posteriori, offriamo alla A390 un’agilità e una sicurezza dinamica mai viste prima”.

Alpine Active Torque Vectoring: la chiave dell’agilità elettrica

La A390 GTS è la prima Alpine a superare 400 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di 4 secondi, mentre i 1.000 metri da fermi vengono coperti in soli 22 secondi. Prestazioni da autentica sportiva, unite a una dinamica di guida che rimane fedele al DNA Alpine: leggera, precisa e reattiva.

Il segreto risiede nel sistema Active Torque Vectoring, capace di adattare in tempo reale la distribuzione della coppia tra le ruote posteriori in base alla velocità e all’angolo di sterzata. Questa funzione elimina il sottosterzo e il sovrasterzo, garantendo un comportamento neutro e prevedibile in ogni situazione. L’intervento avviene in millesimi di secondo, assicurando trazione e stabilità ottimali anche nelle fasi di accelerazione più intense.

Dietro al volante, la A390 trasmette una sensazione di unità tra pilota e vettura: la massa e le dimensioni scompaiono, lasciando spazio a un’esperienza di guida diretta e naturale. In caso di perdita di aderenza, per esempio su superfici scivolose, il sistema corregge automaticamente la coppia per migliorare la motricità e la sicurezza di guida.