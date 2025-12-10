circle x black
Anche Mercedes-Benz Italia festeggia la cucina italiana patrimonio Unesco

'un connubio di tradizione, creatività e cultura scelto come territorio di riferimento per far vivere ai clienti esperienze uniche'

Anche Mercedes-Benz Italia festeggia la cucina italiana patrimonio Unesco
10 dicembre 2025 | 16.37
Redazione Adnkronos
La decisione dell'Unesco che ha riconosciuto la cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità premia "un connubio di tradizione, creatività, cultura identitaria e condivisione che Mercedes-Benz Italia ha scelto come territorio di riferimento per far vivere ai propri clienti, attraverso la sua rete di partner, esperienze uniche". Lo sottolinea una nota della filiale italiana del gruppo tedesco che ricorda il "percorso intrapreso già da diversi anni insieme ad un gruppo di amici della Stella, protagonisti nel mondo della ristorazione e della divulgazione enogastronomica".

Mercedes-Benz Italia sottolinea il contributo di "un dream team di Brand Ambassador formato da Federico Quaranta, conduttore televisivo e radiofonico, esperto di enogastronomia e territorio, Davide Oldani, chef stellato da sempre impegnato nel promuovere la cultura della territorialità in cucina, Caterina Ceraudo, chef stellata che si distingue per la forte personalità e una cucina moderna e creativa, ma senza eccessi e Giancarlo Morelli, chef pluripremiato e imprenditore, noto per la sua passione per la cucina che unisce tradizione, ricerca e convivialità". Mercedes-Benz Italia "festeggia questo importante traguardo e affida ai propri chef le parole per raccontare l’importanza di un riconoscimento universale".

