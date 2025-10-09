circle x black
Aprilia RSV4 X-GP sold out in 14 giorni: successo mondiale
09 ottobre 2025 | 10.12
Redazione Adnkronos
Quattordici giorni. Tanto è bastato alla Aprilia RSV4 X-GP per polverizzare ogni disponibilità: i soli 30 esemplari prodotti sono stati venduti in tempo record, a conferma dell’appeal esclusivo del brand “X” e della sua capacità di conquistare gli appassionati più esigenti.

Presentata al Gran Premio di Catalunya, la RSV4 X-GP ha riscosso un successo immediato a livello internazionale, con richieste arrivate da Europa, Stati Uniti, Emirati Arabi, Australia e Malesia. La domanda ha superato di gran lunga l’offerta già nel weekend della presentazione, dimostrando il fascino unico di un progetto che dal 2019, con la prima RSV4 X, ha ridefinito i confini delle moto derivate di serie.

Aprilia RSV4 X-GP: tecnologia racing e potenza estrema

La RSV4 X-GP﻿, sviluppata dal Reparto Corse di Noale per celebrare i dieci anni dal debutto della RS-GP in MotoGP, rappresenta la più evoluta interpretazione della supersportiva veneta. È la prima moto al mondo derivata di serie a introdurre le leg e tail wings, appendici aerodinamiche fino a oggi riservate al prototipo del Motomondiale.

A queste innovazioni si aggiunge un inedito supporto sella strutturale in carbonio, che riduce il peso complessivo e ne incrementa la rigidità. Con 238 CV per soli 165 kg, la RSV4 X-GP vanta un rapporto peso/potenza straordinario, in grado di garantire un’esperienza di guida senza precedenti per chi cerca emozioni da vera MotoGP.

Il successo non si è limitato ai numeri di vendita: la moto ha ottenuto un’enorme risonanza mediatica, conquistando spazio sulle principali testate internazionali e generando interazioni sui social da ogni parte del mondo.

Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, ha commentato: “X si conferma per Aprilia Racing un brand esclusivo e di nicchia, con un potenziale enorme. Aprilia Racing è sinonimo di innovazione e ci riempie di orgoglio vedere che, anche a livello strategico e di prodotto, abbiamo creato un brand iconico e un nuovo genere di moto assolutamente esclusive, pensate in particolare per gli appassionati della pista”.

