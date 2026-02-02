circle x black
Cerca nel sito
 

Arriva il nuovo INEOS Grenadier MY2026

sponsor

Arriva il nuovo INEOS Grenadier MY2026
02 febbraio 2026 | 17.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

INEOS Automotive introduce sul mercato italiano il nuovo INEOS Grenadier Model Year 2026, evoluzione del 4x4 britannico che entra nel terzo anno di produzione con aggiornamenti mirati a migliorare guida su strada e fruibilità quotidiana.

Rimangono invariate le alte capacità di guida in fuoristrada e per la versione MY26 debutta anche la nuova Black Edition a tiratura limitata.

Sterzo evoluto e manovrabilità migliorata

L’intervento tecnico principale riguarda l’introduzione di una scatola guida a rapporto variabile, una prima assoluta per Grenadier. Il sistema offre una risposta più diretta nella zona centrale dello sterzo, aumentando precisione e confidenza alle alte velocità e nei cambi di corsia. Gli aggiornamenti riguardano sia la versione station wagon sia il INEOS Quartermaster pick-up.

Le versioni MY26 beneficiano anche di componenti di climatizzazione rivisti, con prestazioni di riscaldamento e raffreddamento più prevedibili per aumentare il comfort dell’abitacolo mentre sono stati aggiornati anche i sistemi ADAS per allinearsi alle normative più recenti.

Novità di gamma è la Black Edition, basata sull’allestimento Fieldmaster e disponibile sia station wagon sia pick-up. Si distingue per finiture completamente nere, vernice esclusiva Inky Black, cerchi in lega neri lucidi da 18”, Dark Exterior Pack, vetri oscurati e dettagli interni scuri. La serie speciale è ordinabile nelle concessionarie italiane da febbraio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Black Edition a INEOS Automotive
Vedi anche
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza