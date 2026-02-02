INEOS Automotive introduce sul mercato italiano il nuovo INEOS Grenadier Model Year 2026, evoluzione del 4x4 britannico che entra nel terzo anno di produzione con aggiornamenti mirati a migliorare guida su strada e fruibilità quotidiana.

Rimangono invariate le alte capacità di guida in fuoristrada e per la versione MY26 debutta anche la nuova Black Edition a tiratura limitata.

Sterzo evoluto e manovrabilità migliorata

L’intervento tecnico principale riguarda l’introduzione di una scatola guida a rapporto variabile, una prima assoluta per Grenadier. Il sistema offre una risposta più diretta nella zona centrale dello sterzo, aumentando precisione e confidenza alle alte velocità e nei cambi di corsia. Gli aggiornamenti riguardano sia la versione station wagon sia il INEOS Quartermaster pick-up.

Le versioni MY26 beneficiano anche di componenti di climatizzazione rivisti, con prestazioni di riscaldamento e raffreddamento più prevedibili per aumentare il comfort dell’abitacolo mentre sono stati aggiornati anche i sistemi ADAS per allinearsi alle normative più recenti.

Novità di gamma è la Black Edition, basata sull’allestimento Fieldmaster e disponibile sia station wagon sia pick-up. Si distingue per finiture completamente nere, vernice esclusiva Inky Black, cerchi in lega neri lucidi da 18”, Dark Exterior Pack, vetri oscurati e dettagli interni scuri. La serie speciale è ordinabile nelle concessionarie italiane da febbraio.