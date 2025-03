A distanza di qualche mese dal debutto della versione a benzina, arriva anche in Italia l’attesa e innovativa JAECOO 7, del Gruppo Chery, con motorizzazione ibrida plug-in Super Hybrid System (SHS).

Si tratta di una vettura con un motore molto efficiente rappresentato da un DHE 1.5 TGDI di quinta generazione da 105 kW (143 CV) e215Nm. Abbinato al motore endotermico troviamo anche un motore elettrico per trazione EM2da 150 kW (204 CV) e 310Nm e un motore elettrico per ricarica EM 1100 kW (136 CV)

JAECOO 7 Super Hybrid è disponibile con due scenari di guida: EV, modalità elettrica, e HEV, un veicolo a doppia alimentazione che combina perfettamente i vantaggi dell’ibrido alla spina.

JAECOO 7 Super Hybrid ha un'autonomia di 1.200 km

JAECOO 7 Super Hybrid ha un consumo di carburante veramente basso, pensate che a batterie completamente scariche, è stato di appena 3,5 l/100. Guidare la Super Hybrid è molto dovertente e sembra di guidare una vettura EV a tutti gli effetti, la sua batteria si ricarica anche mentre si guida e quando c'è da spingere la spinta dell'elettrico si fa sentire con un'ottima propulsione.

Con 347 CV di potenza massima e 375 Nm di coppia combinata lo scatto da 0 a 100 km/h è di soli 8”5 per una velocità massima di 180 km/h. Per chi invece vuole muoversi sono in elettrico il pacco batterie consente di percorrere fino a 108 km, si tratta di un 20% in più rispetto al dato di omologazione.

Internamente i materiali utilizzati e il design sono premium. Tutti i comandi sono a portata di mano, troviamo infatti un quadro strumenti digitale da 10”3” e il display centrale HD da 14”8 che integra le principali funzioni di controllo del veicolo e da un sistema di infotainment di ultima generazione, fino al selettore del cambio integrato sul piantone dello sterzo. Nella plancia è presente anche lo spazio per ricaricare il cellulare in modalità wireless ad alta potenza.

Molto interessante il tetto panoramico di 1,1 metri che permette di aprirsi fino oltre la testa del guidatore.

Tra i sistemi ADAS principali presenti sulla nuova JAECOO 7 Super Hybrid troviamo ben 21 dispositivi di ausilio alla guida gestiti da una telecamera multifunzionale anteriore, che lavora in accordo con tre radar: uno a lunga distanza posizionato nella parte anteriore e due di prossimità nel posteriore della vettura.

I due radar posteriori assicurano il perfetto funzionamento del Rear Collision Warning (RCW), il Rear Cross Traffic Alert (RCTA) al quale si somma il Rear Cross Traffic breaking (RCTB) che scongiura il rischio di collisione in uscita dai parcheggi, il Blind Spot Detection (BSD), il Lane Changing Assistance (LCA) e il Door Opening Warning (DOW) che avvisa i passeggeri nel caso in cui questi aprano una portiera nel momento in cui sopraggiunge un’altra vettura.

JAECOO 7 Super Hybrid si distingue anche per i cerchi in alluminio bicolore da 19”, fari Full-LED con accensione automatica.

JAECOO 7 Super Hybrid è disponibile nella motorizzazione a benzina con prezzi di listino a partire da 38.900 euro per la versione Premium 2WD. Al top della gamma, la versione Exclusive 2WD è offerta al prezzo di listino di 40.900 euro.