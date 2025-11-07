circle x black
Arriva la nuova Mercedes CLA hybrid

07 novembre 2025 | 16.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mercedes-Benz presenta la nuova CLA Hybrid, evoluzione del modello compatto della Stella, che introduce una combinazione di maggiore raffinatezza, efficienza e tecnologia. Con un design più atletico e una griglia del radiatore illuminata, la vettura si distingue per un linguaggio stilistico più emozionale e per contenuti digitali avanzati basati sul nuovo sistema operativo MB.OS e sulla quarta generazione dell’interfaccia MBUX.

La nuova CLA sta facendo parlare di sé . Con un design unico, una praticità quotidiana e un’autonomia impressionante, la guida elettrica non è mai stata così naturale. Con le varianti ibride ad alta tecnologia, i clienti possono ora scegliere la soluzione più adatta al loro stile di vita”, ha dichiarato Mathias Geisen, Member of the Board of Management di Mercedes-Benz Group AG, Marketing & Sales.

La nuova CLA gamma debutterà con un nuovo motore quattro cilindri da 1,5 litri completamente elettrificato

Tra le versioni più attese, la CLA 180 si distingue come la Mercedes-Benz con motore endotermico più efficiente nel proprio segmento, con consumi dichiarati intorno ai cinque litri ogni 100 km. La configurazione ibrida consente la guida completamente elettrica alle basse velocità cittadine, il “veleggiamento” fino a circa 100 km/h e il recupero di energia fino a 25 kW in tutte le otto marce della trasmissione a doppia frizione elettrificata 8F-eDCT.

Il nuovo propulsore turbo 1.5 si distingue per un nuovo basamento in alluminio con rivestimento NANOSLIDE® e un sistema di sovralimentazione ottimizzato per efficienza e risposta.

Grazie al Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) e alla quarta generazione del Mercedes-Benz User Experience (MBUX) con intelligenza artificiale (AI) di Microsoft e Google, la CLA risulta più intelligente, intuitiva e personalizzabile di qualsiasi altra automobile nel suo segmento.

La nuova CLA hybrid si presenta con tre varianti di potenza e quattro versioni, advanced, advanced plus, premium e premium plus a partire da 47.296 euro

