Si tratta di un importante debutto riguardante la quarta generazione della Continental GT Speed che Bentley Motors ha annunciato proprio oggi.

La Bentley stradale più potente di sempre sarà presentata per la prima volta al pubblico in occasione della prima edizione del Concorso di Eleganza di Tegernsee, in Germania, nel weekend del 26/27 luglio.

Alimentata dal propulsore "Ultra Performance Hybrid" da 782 CV e 1.000 Nm di coppia massima , la Grand Tourer di Bentley è in grado di percorre ben 81 km in modalità esclusivamente elettrica.

La combinazione dei due propulsori è straordinaria, da una parte troviamo il motore elettrico con sistema plug-in da 25,9 kWh e dall'altra un poderoso V8 che consente, abbianando le due potenze, alla Continental GT Speed di accelerare da 0-100 km/h in appena 3,2 secondi toccando una velocità massima di 335 km/h.

La Bentley stradale più potente di sempre ridefinisce la Grand Tourer

Marco van Aalten, Head of Germany at Bentley Motors Europe, ha commentato: "Il nuovo Concorso d'Eleganza sul lago Tegernsee in Baviera offre l'ambiente perfetto per celebrare il debutto europeo della nostra Grand Tourer.

La nuova Continental GT Speed in versione cabriolet si sposerà perfettamente con i gioielli, la moda e le esperienze più esclusive ed eleganti del concorso. Ci auguriamo che i clienti vengano ad ammirare il connubio definitivo tra prestazioni da supercar e lusso artigianale in un ambiente unico e lussuoso dove si incontrano i gusti degli amanti delle auto."