Elettrificazione, veicoli connessi, sistemi avanzati di assistenza alla guida, crescita delle flotte e nuove aspettative dei clienti stanno trasformando in profondità il settore del post vendita automotive. In questo scenario AsConAuto, l’associazione che riunisce i concessionari italiani e promuove la distribuzione dei Ricambi Originali sul territorio nazionale, punta a rafforzare il proprio ruolo a supporto di officine autorizzate e riparatori indipendenti attraverso logistica, formazione specialistica, strumenti digitali e consulenza tecnica.

Il tema è stato al centro dell’incontro promosso da AsConAuto all’Automotive Dealer Day 2026, il Presidente Roberto Scarabel e Luca Montagner, Senior Advisor di AsConAuto Academy, hanno illustrato dati, analisi e strategie per accompagnare la filiera nelle sfide dei prossimi anni.

AsConAuto è un sistema che continua a evolversi sul fronte tecnologico e digitale.

AsConAuto ha avviato in questi giorni la fase di test dell’integrazione tra ARiA, l’area riservata accessibile alle officine del network, e partslink24, piattaforma sviluppata da LexCom Informationssysteme GmbH. L’obiettivo è consentire agli affiliati di accedere ai Ricambi Originali di 52 marchi inserendo semplicemente il numero di telaio o la targa del veicolo, rendendo più rapido e preciso il processo di identificazione e ordine.

“La cooperazione tecnica con partslink24, ha spiegato il Presidente Scarabel, consentirà di migliorare ulteriormente il lavoro quotidiano di concessionari e autoriparatori, riducendo al minimo il rischio di errore nell’identificazione del ricambio. Oggi l’82% dei Ricambi Originali viene consegnato in meno di cinque ore grazie alla logistica AsConAuto. Individuare rapidamente il componente corretto significa ridurre i tempi di lavorazione, aumentare l’efficienza dell’officina e garantire un servizio di elevato livello al cliente automobilista”.

Tra i fronti strategici indicati dall’associazione figura anche quello delle flotte e del noleggio a lungo termine, segmenti in crescita che stanno ridefinendo gli equilibri del mercato automotive. Secondo Scarabel, il noleggio a lungo termine rappresenta oggi circa il 25% delle immatricolazioni e quasi il 18% del parco circolante fino a quattro anni, un cambiamento strutturale che modifica anche le logiche dell’assistenza.

AsConAuto sta lavorando infatti allo sviluppo di un’offerta modulare e personalizzabile, che potrà includere la sola fornitura di ricambi e manodopera, oppure offrire servizi full service con gestione sinistri, perizie e auto sostitutiva.

AsConAuto ha chiuso il 2025 con un giro d’affari di 1,175 miliardi di euro e il 2026 si è aperto con un incremento del 2,1% nei primi tre mesi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sfiorando quota 308 milioni di euro.