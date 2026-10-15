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Atflow rafforza la governance: Massimo Senatore è il nuovo CEO

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Atflow rafforza la governance: Massimo Senatore è il nuovo CEO
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15 ottobre 2026 | 07.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

ATFlow evolve la propria organizzazione per sostenere la crescita dei marchi rappresentati e rafforzare il supporto alla rete. Dal 1° ottobre 2026 Massimo Senatore ha assunto il ruolo di Chief Executive Officer della società.

Senatore porta con sé un’esperienza internazionale nel settore automotive, maturata in FCA e nel BMW Group, dove ha ricoperto incarichi di alta responsabilità e guidato organizzazioni e strategie di sviluppo su più mercati europei.

La nuova governance conferma Mattia Vanini alla Presidenza. Luca Ronconi seguirà le relazioni istituzionali e lo sviluppo del business con la Pubblica Amministrazione, mentre Giuseppe Rovito assume il ruolo di General Manager con responsabilità trasversale sui marchi del gruppo.

L’evoluzione coinvolgerà anche le aree Sales, Marketing, Operations e After Sales, che saranno rafforzate per offrire competenze più specializzate e una maggiore capacità di risposta alle esigenze commerciali e operative dei brand e dei dealer.

Negli ultimi anni ATFlow ha ampliato il proprio portafoglio, che comprende oggi KGM, INEOS Automotive, XPENG, Linktour e GAC. A sostegno del percorso di crescita è stato avviato anche il progetto del nuovo hub aziendale di Milano, in via Grosio, sviluppato in sinergia con Autotorino.

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ATFlow Massimo Senatore Mattia Vanini
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