La nuova Audi A5 si presenta con due configurazioni di carrozzeria berlina e Avant, entrambe caratterizzate da dimensioni, abitabilità, comfort e dotazioni di categoria superiore.

Con la nuova Audi A5 debutta la tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus da 48 Volt che ha lo scopo di supportare il motore a combustione contribuendo alla trazione in molteplici situazioni e riducendo soprattutto i consumi e le emissioni del 10%. Il sistema PTG contribuisce alla marcia dell'automobile erogando sino a 24 CV e ben 230 Nm di coppia.

Entry level della nuova famiglia Audi A5 è il propulsore 2.0 TFSI da 150 CV sovralimentato, abbinato alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e proposto anche nella configurazione da 204 CV. Quest'ultimo beneficia della tecnologia MHEV plus a 48 Volt ed eroga 400 Nm di coppia massima.

Al vertice della gamma si collocano le versioni S Audi S5 che monta un V6 TFSI da 3,0 litri e 367 CV sovralimentato mediante singolo turbocompressore a geometria variabile con tecnologia MHEV plus.

A breve arriveranno le varianti plug-in proposte in due livelli di potenza e con un’autonomia in elettrico sino a oltre 100 chilometri

La nuona Audi A5 dispone di alta tecnologia e beneficia dell’interazione tra l’intelligenza artificiale, nello specifico della ChatGPT e dell’assistente vocale che si attiva pronunciando la frase “Hey Audi” oppure mediante pulsante o app myAudi.

Analogamente ad Audi Q6 e-tron la nuova Audi A5 adotta la seconda generazione della tecnologia OLED che amplia la gamma delle funzioni a vantaggio della sicurezza, tra le altre novità segnaliamo anche i gruppi ottici posteriori OLED che evolvono comunicando con l’ambiente circostante sfruttando l’interazione e allertando preventivamente gli altri utenti della strada in caso di pericoli.

Parlando sempre di personalizzazione la A5 dispone di un massimo di 8 firme luminose per le luci diurne dei proiettori Audi Matrix LED e per i gruppi ottici posteriori OLED 2.0.

Tre livelli di allestimento per Audi A5 e prezzi da 50.150 euro

Audi A5 è proposta nelle versioni: Business, Business Advanced ed S line edition. Audi A5 è in vendita già da questo mese di novembre con prezzi a partire da 50.150 euro per la berlina, da 52.550 euro per la Avant.