In occasione della Audi FIS Ski World Cup a Cortina, la casa di Ingolstadt ha presentato in anteprima la nuova Audi Q6 Sportback e-tron.

Audi Q6 e-tron è una perfetta fusione capace di esprimere versatilità, dinamismo, tecnologia e sicurezza, con le linee di una coupé. Importanti anche i dati legati all'autonomia, il nuovo modello Audi si attesta con ben 656 chilometri di percorrenza pura elettrica WLTP che la posiziona al vertice della gamma e della categoria.

La scelta di Audi di far debuttare la nuova famiglia di vetture elettriche a Cortina d’Ampezzo conferma le affinità valoriali che la legano al territorio. L’evento si inserisce nel piano di sviluppo e valorizzazione del territorio in base alla partnership del Brand con il Comune di Cortina iniziata nel 2017. Con queste premiere Audi sottolinea e rafforza la propria presenza con l’obiettivo di sostenere la località ampezzana come location d’avanguardia e laboratorio di innovazione.

Audi per la Ski World Cup era presente nei touchpoint più famosi come lo storico Sci Club 18, il moderno Rosapetra Resort, L'hotel Del la Poste e presso la lounge El Camineto ai piedi delle Tofane.

Presenti nel corso del weekend le atlete FISI, tra cui Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino, alla presenza del nuovo Direttore di Audi Italia Timm Barlet.