circle x black
Cerca nel sito
 

Audi Q4 e-tron Custom edition: l’elettrico premium accessibile con incentivi

sponsor

Audi Q4 e-tron Custom edition: l’elettrico premium accessibile con incentivi
09 ottobre 2025 | 10.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Audi amplia l’offerta del suo SUV compatto a zero emissioni con la nuova Q4 e-tron Custom edition, una serie speciale che nasce dalla versione 40 e-tron da 204 CV. Con un listino fissato a 42.690 euro, l’inedita proposta entra a pieno titolo negli incentivi statali 2025, permettendo di ottenere vantaggi economici fino a 11.000 euro.

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura di incentivi

Rispetto all’allestimento Business, la nuova serie si distingue per dettagli dal carattere sportivo: vernice metallizzata, cerchi Aero da 19 pollici e vetri oscurati.

Di serie rimangono dotazioni di rilievo come portellone elettrico, sedili anteriori riscaldabili, sistema audio Audi sound system da 180 Watt, servizi Audi connect, MMI plus, Audi phone box, interfaccia smartphone, telecamera posteriore e un pacchetto completo di assistenza alla guida con cruise control adattivo, mantenimento corsia, assistente alla sterzata e alla svolta con funzione di emergenza.

La Q4 e-tron Custom edition garantisce fino a 411 chilometri di autonomia WLTP, grazie alla batteria da 63 kWh, e ricarica rapida fino a 165 kW che consente di passare dal 10% all’80% in soli 24 minuti.

Per chi desidera un equipaggiamento ancora più completo, senza rinunciare all’Ecobonus, sono disponibili i pacchetti opzionali Business Advanced ed S line, che permettono di ricreare le versioni superiori in gamma senza incidere sul prezzo di listino rilevante ai fini degli incentivi.

Con questo modello, Audi rafforza la competitività della gamma Q4 e-tron, in costante crescita all’interno della strategia elettrica del marchio, che nel 2025 ha già registrato un incremento del 46% nelle immatricolazioni grazie all’arrivo delle nuove piattaforme premium PPE e a un’offerta sempre più diversificata.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Q4 e tron Custom edition audi
Vedi anche
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza