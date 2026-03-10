circle x black
Cerca nel sito
 

Audi RS 3 competition limited, la compatta ad alte prestazioni

sponsor

Audi RS 3 competition limited, la compatta ad alte prestazioni
10 marzo 2026 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Audi celebra i 50 anni del leggendario motore a cinque cilindri con una versione speciale della sua compatta ad alte prestazioni: Audi RS 3 competition limited, realizzata in 750 esemplari numerati a livello globale, dei quali 81 destinati al mercato italiano.

Il cuore della vettura è l’iconico 2.5 TFSI a cinque cilindri, capace di erogare 400 CV e 500 Nm di coppia. Numeri che consentono alla sportiva compatta dei quattro anelli di scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 290 km/h.

Audi RS 3 competition limited celebra i 50 anni del cinque cilindri

Anche il design sottolinea il carattere esclusivo del modello. Tra gli elementi distintivi spiccano il pacchetto estetico in carbonio, i cerchi in lega da 19 pollici in oro neodimio opaco e i proiettori Audi Matrix LED bruniti. La vettura è disponibile nelle tinte grigio Daytona, bianco ghiaccio opaco e nell’esclusivo verde malachite.

L’abitacolo propone invece degli spettacolari sedili anteriori a guscio in carbonio, rivestimenti in microfibra Dinamica e dettagli cromatici in oro neodimio e bianco zenzero.

Audi RS 3 competition limited sarà proposta in Italia con prezzi a partire da 107.600 euro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Audi RS 3 competition limited AUDI cinque cilindri
Vedi anche
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza