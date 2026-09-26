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Bentley Torcal: il primo SUV elettrico di Crewe ha 888 CV e 600 km di autonomia

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Bentley Torcal: il primo SUV elettrico di Crewe ha 888 CV e 600 km di autonomia
26 settembre 2026 | 11.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bentley apre un capitolo completamente nuovo con Torcal, quarto modello della propria gamma e prima vettura completamente elettrica della Casa di Crewe. Disegnato, sviluppato e costruito nel Regno Unito, il nuovo SUV introduce anche un linguaggio stilistico destinato a influenzare le future Bentley, indipendentemente dal tipo di propulsione.

Lungo cinque metri, Torcal presenta proporzioni caratterizzate da passo lungo, sbalzi ridotti e una carrozzeria relativamente bassa. Tra gli elementi distintivi figurano la nuova griglia a diamante illuminata e il nuovo emblema Bentley. L'abitacolo mantiene invece numerosi comandi fisici, affiancati da display OLED curvi e materiali tradizionali come pelle, legno e alluminio.

Bentley Torcal: 888 CV, 1.350 Nm e ricarica a 400 kW

La versione più potente Torcal S utilizza due motori elettrici e raggiunge 888 CV e 1.350 Nm, il valore di coppia più elevato mai offerto da una Bentley. Accelera da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e raggiunge 260 km/h. La versione standard sviluppa invece 821 CV e 1.194 Nm.

La batteria agli ioni di litio ha una capacità netta di 113 kWh e lavora con un'architettura a 800 Volt. L'autonomia arriva a 600 km WLTP, mentre la ricarica in corrente continua raggiunge 400 kW: in sette minuti è possibile recuperare circa 161 km di percorrenza.

Debutta anche una sospensione completamente attiva, abbinata agli ammortizzatori adattivi e alle quattro ruote sterzanti. Il bagagliaio offre 460 litri, ai quali si aggiungono altri 90 litri nel vano anteriore.

Particolare anche la colonna sonora artificiale: anziché imitare digitalmente un motore, Bentley ha utilizzato batteria, viola e basso per creare una sonorità ispirata al ritmo del suo storico V8 6¾ litri.

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