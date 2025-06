L’estate 2025 segna un’importante evoluzione per la gamma BMW, che si rinnova con migliorie tecniche, aggiornamenti software e dotazioni ampliate su numerosi modelli.

Tra le novità di rilievo figura l’ottimizzazione dell’elettronica di potenza della BMW i4, ora dotata di semiconduttori al carburo di silicio. Questo upgrade consente una riduzione dei consumi energetici fino al 4,5% e un’autonomia incrementata fino a 22 km, in base alla configurazione.

Debutta anche la nuova versione di punta della BMW i4 M60 xDrive, che raggiunge 442 kW (601 CV) e scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi. Tutto questo mantenendo zero emissioni locali e una guida sportiva senza compromessi.

Anche la connettività compie un salto di qualità: la BMW Digital Key diventa lo standard per molti modelli, semplificando l’accesso e la condivisione della vettura via smartphone. Sarà progressivamente introdotta su quasi tutta la gamma, dalla Serie 1 alla Serie 7, fino a SUV come BMW X5, X6, X7 e XM.

BMW M.Y. 2025: estensione della garanzia sulle batterie

Per migliorare la praticità quotidiana, diversi modelli saranno dotati di serie del kit di riparazione pneumatici o del più completo kit Plus. Al contempo, l’estensione gratuita della garanzia sulle batterie ad alta tensione fino a 8 anni o 160.000 km interesserà tutti i modelli elettrici, nuovi o usati, immatricolati dopo il 1° aprile 2025.

Sul fronte estetico, nuove tinte esclusive entrano nel configuratore BMW, come il Fire Red metallizzato e il Frozen Pure Grey. Anche gli interni si arricchiscono con inediti rivestimenti e combinazioni bicolore.