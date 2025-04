In occasione della Design Week, BMW Italia e BMW Group Design presentano “ Vibrant Transitions ”, un’installazione immersiva e sensoriale che celebra l’approccio integrato alla mobilità del BMW Group.

L'istallazione innaugura anche la nuova House of BMW 3.0 che vedrà il suo quartier generale presso lo storico Palazzo Borromeo d’Adda in Via Manzoni 41 a Milano.

“Oggi siamo felici di mostrarvi finalmente la nostra installazione "Vibrant Transitions" che esprime il nostro approccio integrato alla mobilità, unendo tutti i nostri brand - BMW, MINI e Motorrad - e ogni sistema di propulsione”, ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, in occasione della conferenza stampa di presentazione.

L'istallazione è uno spazio immersivo e sensoriale che esplora il futuro della mobilità e delle esperienze digitali.

Presenti nello splendito cortile di Palazzo Borromeo una BMW X3 “Designer’s Choice", la nuova MINI Cooper Electric e il concept dello scooter CE 02 completamente elettrico by MINI Design.