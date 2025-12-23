Presso la House of BMW Italia è stato presentato un cortometraggio che ripercorre l’ultima avventura vissuta da Franco e Andrea Antonello, protagonisti del progetto “I Bambini delle Fate”. Il film, realizzato con il contributo narrativo di Scuola Holden, nasce dal materiale girato durante il viaggio in Indonesia, un’esperienza intensa che ha permesso ai due viaggiatori di raccontare un nuovo modo di vivere l’inclusione attraverso la moto.

L’iniziativa rappresenta la sesta collaborazione tra BMW Motorrad e Franco e Andrea, che anche questa volta hanno percorso migliaia di chilometri a bordo di una BMW R 1300 GS, supportati da BMW Motorrad Indonesia.

Trenta giorni di itinerario, partenza e rientro a Giacarta, per attraversare località come Bali e Sumba, tra paesaggi rurali, traffico caotico e una quotidianità distante da quella europea, ma ricca di umanità e accoglienza.

Make Life an Inclusive Ride: viaggio, comunità e inclusione sociale

Il progetto ha messo in luce il valore dell’esperienza diretta per i ragazzi nello spettro autistico, ribadendo quanto il contatto con realtà nuove possa favorire comunicazione e crescita personale.

Franco e Andrea hanno condiviso riflessioni in cui emerge il significato del “puntare al proprio dieci”, un invito a cercare il massimo da sé stessi, qualunque sia il punto di partenza. Accanto a loro, una comunità online che supera il milione di persone, fondamentale per amplificare il messaggio de “I Bambini delle Fate” e sostenere percorsi dedicati alle famiglie

Durante il viaggio, dal traffico serrato di Giacarta ai villaggi di Sumba, padre e figlio hanno trovato un ambiente dove gesti semplici, sorrisi e ospitalità diventano parte di un linguaggio universale. La moto diventa così un mezzo di esplorazione, ma anche un ponte simbolico tra culture ed esperienze diverse.

Nel corso dell’evento è stato inoltre annunciato un nuovo progetto editoriale previsto per il 2026: un’iniziativa dedicata ai ragazzi nello spettro autistico, sviluppata con “La Nave di Teseo”, pensata per valorizzare racconti e testimonianze direttamente dalla loro prospettiva, con l'obiettivo di portare inclusione in scuole, festival e contesti culturali.