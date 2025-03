La nuova BMW Serie 2 Grand Coupè arriva alla sua seconda generazione e si caratterizza da un frontale espressivo dominato sempre dalla classica calandra BMW, da una silhouette dinamicamente allungata e da un posteriore sportivo. Frontalmente spiccano i proiettori a LED di serie verticali per le luci diurne e gli indicatori di direzione.

La gamma di finiture esterne comprende due finiture solide e fino a sette metallizzate, oltre a quattro finiture BMW Individual e una scelta di numerose finiture speciali BMW Individual.

La nuova edizione della BMW Serie 2 Gran Coupé dispone di più motorizzazioni:

BMW M235 xDrive Gran Coupé che si colloca al TOP della gamma dei modelli grazie ad un motore a 4 cilindri da 221 kW/300 CV e ad una accellerazione da 0 a 100 km/h (62 mph) in 4,9 secondi.



BMW 220d Gran Coupé che dispone di un motore diesel con potenza di 120 kW/163 CV e consumi molto contenuti ( 4,6 - 4,2 1/100 km)

BMW 220 Gran Coupé a benzina con una potenza di con 125 kW/170 CV



BMW 218d Gran Coupé questa volta diesel con motorizzazione da 110 kW/150 CV

Tutti i motori trasferiscono di serie la Ioro potenza alla strada attraverso un cambio Steptronic a 7 rapporti con doppia frizione.

Gli Interni sono senza pelle ma sempre in un ambiente premium di alta classe

Gli interni di nuova concezione della BMW Serie 2 Gran Coupé sono completamente privi di pelle. Come optional è disponibile il rivestimento in Veganza/Alcantara, abbinato a cuciture a contrasto cucine a mano per il quadro strumenti. I sedili di nuova concezione offrono un elevato livello di comfort nei lunghi viaggi. I sedili sportivi opzionali sono offerti sia nella versione Econeer che con sedili sportivi M.

La gamma Serie 2 Gran Coupé comprende anche il BMW Live Cockpit Plus con il sistema di navigazione basato su cloud BMW Maps mentre il BMW iDrive è basato sul BMW Operating System 9 che è disponibile nella nuova BMW Serie 2 Gran Coupé per un utilizzo intuitivo e comodo delle funzioni del veicolo.

La gamma Serie 2 Gran Coupé sarà disponibile sul mercato ad un costo che parte dai 40.000 euro per il modello 220.