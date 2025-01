Presentata la nuova BMW X3, si tratta della quarta generazione del veicolo Sports Activity (SAV) per il segmento premium medio-alto che vede con questo nuovo modello un uso di materiali di alta qualità, una dotazione di serie molto più generosa, una digitalizzazione avanzata e il nuovo BMW iDrive con QuickSelect basato sul BMW Operating System 9.

La nuova BMW X3 annuncia importanti miglioramenti in termini di efficienza e prestazioni dinamiche, le motorizzazioni della nuova BMW X3 comprende non solo motori a benzina e diesel altamente efficienti, ma anche un sistema ibrido plug-in di ultima generazione.

A listino troviamo come propulsori i seguenti modelli:

- BMW X3 30e xDrive, che genera una potenza di 153 kW/208 CV e un'accelerazione da 0 a 100 km/h (62 mph) di 7,8 secondi

- BMW X3 20 xDrive, con una potenza di 153 kW/208 CV per un'accelerazione da 0 a 100 km/h (62 mph) di 7,8 secondi.

- BMW X3 30e xDrive ibrido plug-in, costituito da un motore a benzina a quattro cilindri da 2,0 litri abbinato a un motore elettrico integrato nel cambio Steptronic a otto rapporti. L'autonomia elettrica è di ben 90 Km.

- BMW X3 M50 xDrive, che monta un TwinPower Turbo da 3,0 litri con la tecnologia mild hybrid da 48V. La sua potenza massima è di 293 kW/398 CV e raggiunge i 100 km/h da ferma in soli 4,6 secondi.

Ambiente sportivo e spazi generosi per la nuova BMW X3

La nuova BMW X3 è dotata dell'ultima versione di BMW iDrive con QuickSelect per offrire un controllo intuitivo e facile. La funzione QuickSelect consente di attivare direttamente le funzioni senza dover entrare in un sottomenu. Il nuovo BMW iDrive è invece orientato al controllo tattile e vocale ed è basato sul BMW Operating System 9, questanuova tecnologia apre anche la strada ad una selezione personalizzabile di servizi digitali aggiuntivi che possono essere tutti resi disponibili al cliente via etere.

Tra le particolarità tecnologiche presenti sulla vettura troviamo un gran numero di librerie multimediali e servizi di streaming, la gamma di giochi in auto con la piattaforma AirConsole include perfino anche il popolare quiz "Chi vuol essere milionario?".

L'abitacolo della nuova BMW X3 è spazioso e ricco di materiale curati capaci di creare un ambiente premium. Il BMW Curved Display, la BMW Interaction Bar, i volanti con il fondo piatto e la leva del cambio di nuova concezione sono gli elementi che contraddistinguono maggiormente la moderna interpretazione dei nuovi interni tipici del design BMW incentrato sul guidatore. Infine lo spazio di carico è sempre molto ampio perchè può essere aumentato da 570 fino ad un massimo di 1.700 litri.

Seduti a bordo si notano i sedili sportivi di nuova concezione, regolabili elettricamente e riscaldabili e rivestiti in Econeer. I rivestimenti in pelle Veganza e BMW Individual Merino sono invece disponibili solo come optional.