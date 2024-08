Il bonus colonnine sta riscuotendo un grande successo.

A decretarne la validità è il numero di richieste, sono oltre 5.300 gli italiani che hanno fatto richiesta per poter accedere a questa forma di incentivo.

Nello specifico, il bonus colonnine prevede un contributo da parte dello Stato, fino all’80% del prezzo di acquisto di una stazione di ricarica e/o wallbox. Condomini e privati possono farne richiesta, il bonus copre anche le spese di installazione.

Il tetto massimo del bonus colonnine prevede un contributo fino a 1.500 euro per i privati e fino a 8.000 per l’installazione in aree condominiali. Scadrà il 31 dicembre 2024 e può essere richiesto da tutte le persone fisiche residenti in Italia.

Il Governo ha stanziato per il bonus colonnine un fondo di 20 milioni di euro

Ad oggi, sono oltre 5.300 le richieste presentate per un importo complessivo pari a circa 6.300.000 euro, poco più del 30% del fondo totale disponibile.

Per presentare domanda basta accedere alla piattaforma online presente sul sito di Invitalia, compilare il modulo e inserire i propri dati personali.

Per l’accesso è richiesta l’autenticazione tramite SPID o carta d’identità elettronica.

Ogni utente può presentare una sola domanda. I fondi saranno disponibili fino al 31 dicembre 2024.

Il bonus colonnine richiesto sarà accreditato direttamente sul conto corrente del richiedente.