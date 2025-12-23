L’integrazione dell’intelligenza artificiale sta cambiando il ruolo dell’automobile, trasformandola da semplice mezzo di trasporto a ambiente digitale personalizzato. Bosch presenta al CES 2026 una nuova generazione di cockpit intelligenti pensati per rendere ogni viaggio più fluido, produttivo e sicuro. La novità principale è la “piattaforma di estensione AI”, un modulo ad alte prestazioni che permette di aggiornare i sistemi infotainment già presenti nei veicoli con funzioni avanzate basate sull’AI, senza intervenire sull’hardware esistente.

Secondo Bosch, questo approccio consente alle case costruttrici di ampliare rapidamente le dotazioni digitali dei modelli attuali, riducendo tempi di sviluppo e costi. Il sistema utilizza un potente SoC NVIDIA DRIVE AGX Orin e si basa sull’ecosistema NVIDIA CUDA, così da permettere l’integrazione dei modelli AI proprietari dei costruttori. Il risultato è un cockpit capace di elaborare in tempo reale informazioni provenienti dai sensori, riconoscere il contesto dell’abitacolo e anticipare le necessità dell’utente.

Semplici comandi vocali possono così attivare più funzioni coordi¬nate, migliorando comfort e sicurezza.

Bosch e la nuova frontiera dell’infotainment

La strategia Bosch punta a portare nel veicolo un’esperienza digitale molto più completa, grazie alla combinazione tra infotainment, produttività e assistenza intelligente. La collaborazione con Microsoft abilita, ad esempio, l’uso integrato di Microsoft 365: il guidatore può partecipare a una riunione tramite comando vocale mentre il sistema attiva automaticamente gli assistenti alla guida per ridurre le distrazioni.

Bosch ritiene che il mercato delle soluzioni IVI abilitate all’AI raggiungerà circa 17 miliardi di euro entro il 2030 e punta a superare i 2 miliardi di vendite nel segmento già entro la fine del decennio.

La presentazione ufficiale della piattaforma al CES 2026 segna un passaggio decisivo nella visione di Bosch: una mobilità sempre più connessa, flessibile e guidata da software capaci di adattarsi all’utente in modo naturale e immediato.