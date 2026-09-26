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Brabus 900 Rocket Edition Cabrio

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Brabus 900 Rocket Edition Cabrio
26 settembre 2026 | 11.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Brabus porta all'estremo la Mercedes-AMG G 63 trasformandola in una supercar scoperta. La nuova 900 Rocket Edition Cabrio, svelata in anteprima mondiale al Monaco Yacht Show 2026, combina carrozzeria widebody, V8 profondamente modificato e una capote elettrica sviluppata appositamente. La produzione sarà limitata a soli 50 esemplari.

La trasformazione ha richiesto molto più della semplice eliminazione del tetto. Brabus ha progettato oltre 500 nuovi componenti per realizzare una struttura apribile in due sezioni mantenendo una rigidità paragonabile a quella della G 63 con tetto fisso. La capote impiega 20 secondi per aprirsi o chiudersi e integra un lunotto riscaldato in vetro.

Brabus 900 Rocket Edition Cabrio: V8 da 900 CV e 1.250 Nm

Il protagonista rimane il V8 biturbo, la cui cilindrata cresce dagli originari 3.982 a 4.407 cc grazie a nuovi pistoni forgiati, bielle ad alte prestazioni e uno specifico albero motore. Due turbocompressori maggiorati lavorano con una pressione massima di 1,4 bar, mentre lo scarico ad alte prestazioni utilizza valvole attive per modificare la sonorità.

Il risultato sono 900 CV a 6.200 giri/min e 1.250 Nm a 2.900 giri/min, anche se la coppia viene limitata elettronicamente a 1.050 Nm. Lo 0-100 km/h richiede appena 3,7 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 240 km/h per proteggere gli pneumatici.

L'assetto RideControl sviluppato con KW permette di abbassare la vettura fino a 45 mm. Imponenti i cerchi forgiati Brabus da 24 pollici, con pneumatici posteriori 345/25 ZR 24.

L'abitacolo utilizza pelle nera, Alcantara, fibra di carbonio e dettagli Rocket Red. Ogni esemplare sarà configurato individualmente secondo le richieste del cliente, completando una trasformazione che rende questa la prima Rocket cabriolet nella storia di Brabus.

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