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BRABUS BODO conquista il Red Dot Design Award 2026

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BRABUS BODO conquista il Red Dot Design Award 2026
15 luglio 2026 | 15.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

BRABUS BODO continua a raccogliere riconoscimenti internazionali. La Gran Turismo Coupé realizzata in serie limitata dalla casa tedesca è stata premiata con il Red Dot Design Award 2026 nella categoria Product Design, uno dei più prestigiosi riconoscimenti mondiali dedicati al design industriale. Per BRABUS si tratta del quarto Red Dot conquistato nella propria storia, a conferma della crescente attenzione riservata non solo alle prestazioni, ma anche allo sviluppo stilistico dei propri progetti.

BRABUS BODO premiata con il Red Dot Design Award 2026

La giuria internazionale ha motivato il premio sottolineando il perfetto equilibrio tra presenza scenica, aerodinamica e tecnologia orientata alle prestazioni. Oltre all'estetica, il Red Dot valuta infatti aspetti quali qualità costruttiva, scelta dei materiali, ergonomia e funzionalità complessiva del prodotto.

La BRABUS BODO rappresenta uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati dalla casa di Bottrop. Sviluppata nell'arco di otto anni, è una coupé Gran Turismo 2+2 costruita artigianalmente e dedicata alla memoria del fondatore Bodo Buschmann, figura che ha trasformato BRABUS in uno dei marchi più celebri nel panorama delle elaborazioni ad alte prestazioni.

La carrozzeria in fibra di carbonio è stata progettata per coniugare impatto estetico ed efficienza aerodinamica, mentre sotto il cofano trova posto un V12 biturbo da 5,2 litri assemblato a mano. Il propulsore sviluppa 1.000 CV (735 kW) e 1.200 Nm di coppia massima, valori che consentono alla supercar di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi, raggiungere i 300 km/h in 23,9 secondi e toccare una velocità massima limitata elettronicamente a 360 km/h.

La consegna del Red Dot Design Award è avvenuta nel corso della tradizionale cerimonia ospitata all'Aalto Theater di Essen, dove la BRABUS BODO è stata presentata davanti a una platea internazionale di professionisti del design e dell'industria.

Con questo riconoscimento prosegue una tradizione di successi per il marchio tedesco. Negli ultimi anni BRABUS aveva già ottenuto il Red Dot Design Award con il motoscafo Shadow 900 "Black Ops", con l'evento " BRABUS Signature Night" e con il motorhome BIG BOY 1200. Secondo il CEO Constantin Buschmann, la BODO rappresenta il progetto più personale mai sviluppato dall'azienda, nato come omaggio al padre e diventato oggi uno dei modelli simbolo della nuova fase del marchio.

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brabus brabus bodo red dot design award 2026
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