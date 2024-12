Bugatti Tourbillon ridefinisce il concetto di hypercar, rappresentando un cambio epocale per il marchio.

Dopo oltre 20 anni, questa è la prima Bugatti a non utilizzare l’iconico motore W16. Il nome “Tourbillon” è un omaggio al genio dell’orologeria, una tecnologia sviluppata in Svizzera e celebrata in Francia dal 1801, simbolo dell’eccellenza e della precisione.

Bugatti Tourbillon, livrea, dotazione, prestazioni

Come ogni Bugatti, anche la Tourbillon è progettata per la velocità.

Capace di superare i 400 km/h, ogni elemento è ottimizzato per garantire un'aerodinamica eccezionale. Il design è costruito attorno a quattro elementi iconici della Bugatti:

• Griglia a ferro di cavallo: il cuore del design, affiancata dai parafanghi che dirigono l'aria sotto i fari.

• Livrea bicolore: una firma distintiva che conferisce eleganza.

• Cresta centrale: una linea che attraversa l'auto, enfatizzando dinamismo.

• Bugatti Line: una curva inconfondibile che abbraccia la carrozzeria.

Le portiere diedrali, azionate elettricamente, offrono un accesso agevole all’abitacolo, mentre la console centrale unisce alluminio e cristallo, mostrando i meccanismi interni degli interruttori e della leva di avviamento.

L’abitacolo della Tourbillon è un capolavoro di tecnologia e comfort:

• Display digitale: ad alta definizione, nascosto alla vista, che emerge in modalità verticale o orizzontale per funzioni come la retrocamera.

• Pedaliera regolabile elettricamente: per il massimo comfort.

• Sistema audio avanzato: senza altoparlanti tradizionali, utilizza eccitatori integrati nei pannelli delle portiere, trasformandoli in diffusori audio.

La Bugatti Tourbillon ha una carrozzeria interamente in materiale composito. Cuore di questa sublime hypercar è il suo motore V16 aspirato da 8,3 litri, sviluppato in collaborazione con Cosworth.

Il sistema complessivo eroga 1.800 CV (1.000 CV dal motore termico e 800 CV dai motori elettrici), garantendo prestazioni mozzafiato:

• Velocità base: 380 km/h (445 km/h con la Speed Key).

• Accelerazione 0-100 km/h: 2 secondi netti.

• Accelerazione 0-200 km/h: 5 secondi.

• Accelerazione 0-300 km/h: meno di 10 secondi.