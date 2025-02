Simbolo di potenza e velocità, la Bugatti W16 Mistral rappresenta l’epilogo di un’epoca straordinaria. Questo roadster unico, ispirato al vento impetuoso che attraversa il Mediterraneo, è finalmente nelle mani dei primi fortunati proprietari, segnando un traguardo storico per Bugatti.

Il design della Bugatti W16 Mistral trae ispirazione da alcuni dei più iconici roadster della casa francese, come la leggendaria Type 57 Roadster Grand Raid Usine del 1934 e la raffinata Type 57S Roadster realizzata da Corsica. Questi modelli hanno gettato le basi per un’estetica elegante e dinamica, dove linee fluide si fondono con un’esperienza di guida senza eguali.

Svelata per la prima volta nel 2022 durante la Monterey Car Week, la W16 Mistral ha immediatamente conquistato il pubblico grazie al suo design audace e sofisticato. Dopo il debutto negli Stati Uniti, ha attraversato il mondo, facendo tappa in eventi esclusivi in Europa, Medio Oriente, Asia e, naturalmente, in Francia, patria del vento che ne ha ispirato il nome.

Bugatti W16 Mistral, un capolavoro di ingegneria e design

La W16 Mistral non è solo bellezza, ma anche un concentrato di potenza. Equipaggiata con l’iconico motore W16, capace di sprigionare una potenza mozzafiato, questa hypercar ha stabilito il record di velocità per un roadster, raggiungendo i 453,91 km/h nel 2024.

Ora, i primi esemplari di questa straordinaria vettura lasciano l’Atelier Bugatti in Alsazia per raggiungere i loro proprietari. Tra le prime unità consegnate, due versioni si distinguono per il loro stile unico e raffinato.