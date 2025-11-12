circle x black
BYD consegna all’Inter la nuova SEALION 7 INTER EDITION
12 novembre 2025 | 18.48
Il Gruppo BYD, principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, ha consegnato a FC Internazionale Milano la nuova flotta di vetture nell’ambito della partnership triennale che lo vede Global Automotive Partner del Club.

Durante la cerimonia, alla presenza di Alfredo Altavilla, Special Advisor di BYD per l’Europa, i giocatori Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Luis Henrique hanno ricevuto le proprie vetture, ammirando la protagonista dell’evento: la nuova SEALION 7 INTER EDITION, serie speciale in edizione limitata dedicata alla squadra nerazzurra.

Questa versione si caratterizza per avere la carrozzeria Black Metallizzato e gli interni Full Black. I dettagli blu Inter creano un’estetica elegante e sportiva, esaltata dal logo ufficiale integrato nella base di ricarica wireless, dai poggiatesta ricamati fino alle pinze freno blu.

Disponibile in soli 250 esemplari numerati, la SEALION 7 INTER EDITION sarà proposta nelle versioni Comfort RWD ed Excellence AWD, con offerte speciali dedicate ai Soci Inter Club.

