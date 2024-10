BYD nomina Maria Grazia Davino Regional Managing Director per l’Europa

BYD ufficializza l'arrivo di Maria Grazia Davino nel ruolo di Regional Managing Director per Germania, Svizzera, Polonia, Austria e Repubblica Ceca, a partire dal 1° dicembre 2024.

La Davino vanta una solida esperienza nell'industria automobilistica avendo ricoperto ruoli di rilievo come Group Managing Director per Stellantis nel Regno Unito e Senior Vice President Vendite e Marketing per Stellantis nella regione Enlarged Europe.

Maria Grazia Davino avrà ora il compito di dare un contributo fondamentale al consolidamento delle attività di BYD in Europa in un periodo molto complesso del settore dell'automotive nel vecchio continente.

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere Maria Grazia nel nostro team. La sua vasta esperienza e la sua leadership visionaria saranno fondamentali per la nostra continua crescita e innovazione nel panorama automobilistico europeo”.