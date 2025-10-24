BYD continua a rafforzare la propria presenza in Italia con un nuovo e significativo investimento nel post-vendita. Il marchio leader mondiale nei veicoli a nuova energia ha inaugurato il magazzino ricambi di Fagnano Olona, in provincia di Varese, una struttura strategica che affianca il polo di Settimo Torinese e consolida ulteriormente la rete logistica del brand nel nostro Paese.

Il nuovo centro, divenuto pienamente operativo dopo una fase di test iniziata ad agosto, rappresenta oggi il punto di riferimento per la distribuzione dei ricambi originali BYD in Italia. La gestione logistica e la distribuzione sono affidate a CIERREFFE, società del Gruppo Intergea e partner ufficiale di BYD, che assicura un servizio efficiente, preciso e di livello industriale.

BYD magazzino ricambi Fagnano Olona

Grazie a questa nuova organizzazione, gli ordini inoltrati entro le ore 16.00 vengono consegnati entro 24 ore nel Centro-Nord e in massimo 48 ore nel resto del Paese. Una logistica moderna e integrata che eleva la customer experience e offre alla rete BYD un vantaggio competitivo tangibile in termini di rapidità e continuità operativa.

Entro la fine dell’anno verrà completato lo stock iniziale, con circa 1.000 metri cubi di ricambi in arrivo, consentendo di raggiungere un tasso di evasione degli ordini prossimo al 95%. L’iniziativa conferma la volontà dell’azienda di fornire un servizio post-vendita di standard europeo, basato su velocità, qualità e affidabilità.

Sono già previsti ulteriori ampliamenti della struttura per accompagnare la crescita della rete di concessionari e l’espansione del parco circolante italiano, a testimonianza dell’impegno di BYD nello sviluppo sostenibile e nella diffusione della mobilità elettrica nel nostro Paese.