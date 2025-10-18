Cardiff inquinamento SUV

circle x black
Cardiff frena i SUV, i veicoli di grandi dimensioni sono altamente inquinanti

18 ottobre 2025 | 12.33
Cardiff cambia passo e mette il freno ai giganti della strada. Dopo l’approvazione del nuovo piano decennale per la sosta, chi guida SUV e veicoli di grandi dimensioni dovrà presto fare i conti con tariffe più alte per il parcheggio residenziale.

La misura, che fa di Cardiff la prima città del Regno Unito ad adottare una politica di questo tipo, mira a premiare la mobilità sostenibile e a ridurre l’impatto ambientale dei mezzi più pesanti.

Nel dettaglio, chi possiede un’auto sopra le 2,4 tonnellate dovrà pagare un sovrapprezzo per il permesso di sosta, mentre i veicoli oltre le 3,5 tonnellate non potranno più ottenerlo. Anche i conducenti di auto diesel dovranno affrontare un supplemento, pensato per incoraggiare la transizione verso veicoli meno inquinanti.

Il piano prevede inoltre nuovi permessi per operatori sanitari e caregiver, la suddivisione della città in tre nuove zone e la graduale abolizione dei permessi per i residenti nel centro storico.

L’obiettivo è chiaro: meno traffico, meno smog, più spazio per bici e pedoni

E in Italia? Alcune città, come Milano e Bologna, stanno già sperimentando politiche simili, con restrizioni e tariffe differenziate in base alle emissioni e alle dimensioni del veicolo.

Cardiff, però, segna un passo ulteriore: legare il costo della sosta al peso dell’auto. Un criterio che chissà potrebbe presto arrivare anche sulle nostre strade.

