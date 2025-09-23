La gamma del SUV Citroen C5 Aircross si arricchisce con una novità di grande interesse: la versione Plug-In Hybrid 195 Automatico. Questo modello si affianca alle varianti Hybrid 145 e alla 100% elettrica e-C5 Aircross Comfort Range, offrendo così un ventaglio di soluzioni pensate per rispondere a ogni esigenza di mobilità, dai viaggi a lungo raggio alla guida quotidiana a zero emissioni.

Nuova Citroen C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico si distingue per un design deciso e moderno, con linee studiate per esaltare aerodinamica ed efficienza, oltre a un assetto solido che trasmette sicurezza su strada.

All’interno domina l’approccio C-Zen Lounge, che trasforma l’abitacolo in uno spazio confortevole e accogliente, capace di unire benessere e praticità. La tecnologia di bordo, di ultima generazione, garantisce una guida intuitiva e serena, accompagnata da sistemi avanzati di assistenza.

C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico: fino a 100 km di autonomia in elettrico

La motorizzazione ibrida ricaricabile abbina un propulsore turbo 1.6 a quattro cilindri da 150 CV (110 kW) a un motore elettrico da 92 kW (125 CV), alimentato da una batteria da 21 kWh. Insieme sviluppano una potenza combinata di 195 CV (143 kW), gestita dal nuovo cambio automatico a doppia frizione eDCS a 7 rapporti.

L’autonomia elettrica media raggiunge 86 km, con un incremento del 33% rispetto alla precedente generazione, e supera i 100 km in uso urbano.

Tre le modalità di guida disponibili:

• Hybrid: ottimizza l’uso dei due propulsori riducendo consumi ed emissioni

• Electric: consente di viaggiare in modalità 100% elettrica fino a una velocità massima di 135 km/h

• Sport: sfrutta l’apporto combinato dei motori (elettrico / endotermico) per massimizzare le prestazioni.