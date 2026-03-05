circle x black
Cerca nel sito
 

CUPRA BORN si rinnova con più autonomia e tecnologia

sponsor

CUPRA BORN si rinnova con più autonomia e tecnologia
05 marzo 2026 | 19.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

CUPRA rinnova la sua offensiva nel segmento delle compatte elettriche con la nuova generazione di CUPRA Born, evoluzione della prima vettura 100% elettrica del marchio. Il modello si presenta con un design più audace, interni rivisitati e tecnologie di nuova generazione, confermando l’approccio non convenzionale del brand spagnolo.

Tra le principali novità spicca il rinnovamento del linguaggio stilistico. Il frontale adotta il caratteristico “muso di squalo” e una nuova firma luminosa con fari Matrix LED triangolari, mentre al posteriore debutta il logo CUPRA tridimensionale illuminato integrato nel gruppo ottico. Anche la gamma colori si amplia con la nuova tinta Timanfaya Grey, affiancata da cinque ulteriori tonalità.

La nuova CUPRA Born rafforza il suo impegno verso la sostenibilità

All’interno l’abitacolo evolve con un’impostazione ancora più driver-centric, materiali sostenibili e una digitalizzazione più avanzata. Il sistema di infotainment cresce fino a 12,9 pollici con un nuovo sistema operativo basato su Android, affiancato da un Virtual Cockpit da 10,25 pollici e da un head-up display con realtà aumentata.

Sul piano tecnico la gamma prevede tre configurazioni motore-batteria:

  • 140 kW (190 CV) con batteria da 58 kWh e autonomia fino a circa 450 km,
  • 170 kW (231 CV) con batteria da 79 kWh,versione VZ da 240 kW (326 CV) con batteria da 79 kWh e autonomia superiore ai 600 km nel ciclo WLTP.
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
CUPRA Born cupra
Vedi anche
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza