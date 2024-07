Cupra Born a distanza di due anni dal lancio, continua nella sua profonda evoluzione. Nasce così una versione ancora più potente e dinamica.

Dinamica, sportiva e veloce, tre elementi che anche nell’elettrificazione possono coesistere. La nuova Cupra Born VZ ha una potenza di 326 cavalli (240 kW) e una coppia massima di 545 Nm.

Raggiunge una velocità massima da record per un’auto elettrica, circa 200 km/h. I tecnici del Marchio spagnolo hanno lavorato a lungo sul piacere e sulle sensazioni di guida.

Il Dynamic Chassis Control prevede un nuovo setup sportivo per le sospensioni, lo sterzo, ora progressivo, dispone di un nuovo software per una risposta più rigida e diretta del pedale del freno. Tramite i paddle al volante è possibile gestire la frenata rigenerativa.

Cupra Born VZ: autonomia e batteria

Una notevole capacità di percorrenza con una sola ricarica di energia. La spagnola a zero emissioni è in grado di percorrere fino a 599 km con un solo pieno, grazie a un pacco batteria di 79 kWh (netto).

L’operazione di ricarica può essere effettuata sia tramite una colonnina in corrente alternata AC da 11 kW, sia in presenza di una stazione d ricarica ad alta velocità in corrente continua DC da 185 kW.

In occasione del lancio della variante VZ, l’intera gamma, Cupra riceve diversi aggiornamenti a iniziare dalla batteria.

La Born MY25 ha un’autonomia fino a 428 km nella versione Impulse+ oltre che a due inediti pack.

Teck Pack M include il sistema Kessy Advance con illuminazione maniglie, connectivity box e connettività Car2X mentre il Protect Pack, che include il sistema di allarme antifurto, bulloni antifurto per cerchi in lega e il pre-crash assist.