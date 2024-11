La Cupra Formentor è disponibile con una nuova motorizzazione in grado di esaltarne le sue doti dinamiche.

Il SUV Coupé spagnolo, dopo aver conquistato la vetta delle classifiche come modello più venduto in Europa nell’ambito della sua categoria, è pronto a riproporre al pubblico con una nuova e interessante motorizzazione. Un design sportivo e audace, la nuova Cupra Formentor si distingue per le proporzioni atletiche e per diversi dettagli carrozzeria che rappresentano il nuovo linguaggio stilistico del Marchio.

Nel frontale è evidente lo “shark nose” che ne enfatizza sportività e dinamicità, nuovi anche gli interni realizzati con materiali sostenibili e riciclati fino al 73%. Il sistema d’infotainment si avvale di uno schermo touch da 12,9 pollici. Nuovo anche l’impianto audio a 12 altoparlanti, sviluppato in collaborazione con Sennheiser.

Nuova Cupra Formentor, motorizzazioni, alimentazioni, potenze

La gamma motori del SUV Coupé sportivo comprende quattro diverse tecnologie:

• TSI (benzina)

• Hybrid (mild hybrid)

• TDI (diesel)

• e-HYBRID (ibrido plug-in).

Otto diverse opzioni per potenze che spaziano da 150 CV a 333 CV. Nuova è la motorizzazione 2.0 TSI benzina da 265 cavalli con cambio DSG, disponibile nell’allestimento VZ e VZ Extreme.

La Cupra VZ ha una dotazione di serie completa che comprende, tra l’altro, cerchi da 19 pollici, controllo dinamico dell’assetto (DCC), sedili anteriori con dettagli in similpelle e finiture Dynamics, portellone elettrico, sedili riscaldabili, Torque splitter (solo sulla versione 2.0 TSI da 333 CV) e differenziale anteriore (solo per il motore 2.0 TSI da 265 CV).

La VZ Extreme aggiunge l’impianto audio a 12 altoparlanti firmato dalla Sennheiser, la Top View Camera 360°, l’Intelligent Park Assist e il Safe & Driving Assist che include anche il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco.

Prezzi a partire da 51.150 euro per la VZ 2.0 TSI 265 CV DSG.