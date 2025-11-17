circle x black
CUPRA Leon VZ TCR: trazione anteriore ed alte prestazioni

CUPRA Leon VZ TCR: trazione anteriore ed alte prestazioni
17 novembre 2025 | 10.38
Redazione Adnkronos
La CUPRA Leon VZ TCR segna un’evoluzione decisiva nella sportività del marchio, trasformando l’esperienza maturata sui circuiti internazionali in un modello stradale a edizione limitata. Il progetto nasce con l’obiettivo di portare su strada l’essenza del reparto corse CUPRA, introducendo soluzioni tecniche e aerodinamiche pensate per chi cerca un’auto dall’indole radicale.

CUPRA Leon VZ TCR: prestazioni e DNA racing

Il cuore della CUPRA Leon VZ TCR è il motore 2.0 turbo da 325 CV e 420 Nm, la più potente trazione anteriore mai proposta dal brand. Il cambio DSG a 7 rapporti, il differenziale VAQ e il telaio con DCC dedicato compongono un pacchetto che privilegia precisione, rapidità di risposta e massima motricità.

Il sistema frenante Akebono con pinze a 6 pistoni e i quattro terminali di scarico color rame esaltano il comportamento dinamico, mentre lo sterzo progressivo assicura un inserimento rapido e diretto. L’esperienza sensoriale è valorizzata da un sound profondo e da una configurazione meccanica orientata alla guida sportiva.

Ispirata ai successi conquistati nei principali campionati turismo, la VZ TCR introduce soluzioni tipiche del motorsport: sedili posteriori rimovibili, barra duomi, cinture a 4 punti, cerchi alleggeriti e pneumatici da 245 mm. Il design è caratterizzato da elementi aerodinamici dedicati, splitter, diffusore, minigonne e spoiler, oltre a dettagli esclusivi come i gusci degli specchi in fibra di carbonio e la numerazione incisa al laser. La produzione sarà limitata a 499 esemplari, in omaggio alle vetture da gara sviluppate negli anni da CUPRA Racing.

Parallelamente, il marchio lancerà la CUPRA Leon VZ, serie limitata a 1.500 unità, equipaggiata con lo stesso propulsore da 325 CV ma pensata per un utilizzo quotidiano, mantenendo comunque un’impronta fortemente sportiva.

