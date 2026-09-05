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Dacia Sandero Streetway Hybrid 155: il full hybrid arriva sulla compatta

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Dacia Sandero Streetway Hybrid 155: il full hybrid arriva sulla compatta
05 settembre 2026 | 10.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il debutto sulla Stepway, il nuovo sistema Hybrid 155 arriva anche sulla Dacia Sandero Streetway, ampliando l'offerta elettrificata della compatta. Una scelta importante per il marchio, che punta a rendere la tecnologia full hybrid accessibile a un pubblico sempre più ampio senza modificare la filosofia di semplicità e praticità che ha contribuito al successo del modello.

Il sistema abbina un 1.8 benzina quattro cilindri da 109 CV a due motori elettrici, alimentati da una batteria da 1,4 kWh. La trasmissione è affidata a un cambio automatico elettrificato multimode, mentre la gestione delle differenti fonti di propulsione avviene autonomamente in base alle condizioni di marcia.

La partenza avviene sempre in modalità elettrica e l'energia recuperata durante frenate e decelerazioni viene utilizzata per ricaricare la batteria, senza necessità di collegarsi a una presa esterna.

Dacia Sandero Hybrid 155: consumi da 4,2 l/100 km

Dacia dichiara, nell'utilizzo urbano, che la Sandero Streetway Hybrid 155 può viaggiare fino all'80% del tempo in elettrico. I consumi dichiarati partono da 4,2 l/100 km, mentre le emissioni di CO₂ scendono fino a 96 g/km, valori ancora in corso di omologazione. Rispetto a una motorizzazione benzina equivalente, il sistema può consentire una riduzione dei consumi fino al 40%.

La nuova motorizzazione porta inoltre con sé i vantaggi del cambio automatico e della risposta immediata della componente elettrica, soprattutto nel traffico urbano e nei percorsi periurbani. Restano inalterate le caratteristiche che hanno costruito la fortuna di Sandero: abitabilità, praticità e semplicità di utilizzo.

L'arrivo dell'Hybrid 155 rafforza quindi la strategia di elettrificazione Dacia mantenendo centrale il concetto di "value for money". La nuova motorizzazione è disponibile negli allestimenti Expression e Journey.

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