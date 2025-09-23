circle x black
Dalla sperimentazione alla produzione: la BMW iX5 Hydrogen entra in scena

Dalla sperimentazione alla produzione: la BMW iX5 Hydrogen entra in scena
23 settembre 2025 | 15.44
Redazione Adnkronos
Dopo il positivo riscontro ottenuto con i test effettuati in diversi mercati mondiali attraverso la flotta pilota, la BMW iX5 Hydrogen è pronta a fare il suo ingresso come primo modello a idrogeno prodotto in serie dal marchio. Secondo Michael Rath, Vicepresidente Veicoli a Idrogeno del BMW Group, questa vettura manterrà intatto lo spirito tipico della Casa bavarese, offrendo piacere di guida e innovazione tecnologica in un’unica soluzione.

La base tecnica si fonda sulla terza generazione del sistema a celle a combustibile, messo a punto dal BMW Group insieme a Toyota Motor Corporation. L’evoluzione del progetto ha portato alla creazione di un’unità più compatta ed efficiente, in grado di incrementare potenza e autonomia riducendo i consumi energetici complessivi.

BMW iX5 Hydrogen: l’idrogeno come tassello della mobilità del futuro

L’idrogeno si sta affermando come risorsa chiave per accelerare il processo di decarbonizzazione. Oltre a poter essere utilizzato come mezzo di accumulo dell’energia rinnovabile, contribuisce a stabilizzare la rete elettrica e a garantire continuità di fornitura. Nel panorama della mobilità elettrica, questa tecnologia rappresenta un’integrazione ideale per i sistemi a batteria, soprattutto in quei contesti dove le soluzioni tradizionali non risultano ottimali.

HyMoS: un ecosistema per la crescita della mobilità a idrogeno

Parallelamente allo sviluppo della iX5 Hydrogen, BMW partecipa attivamente alla creazione di infrastrutture dedicate. Con l’iniziativa HyMoS (Hydrogen Mobility at Scale), il marchio tedesco collabora con partner industriali e istituzionali per rafforzare l’efficienza economica e logistica delle reti di rifornimento.

