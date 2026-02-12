Mercedes-AMG amplia la propria offerta nel segmento dei SUV sportivi con la nuova GLC 53 4MATIC+, modello che punta a rafforzare il posizionamento del marchio nella fascia performance combinando tecnologie di derivazione racing, sistemi ibridi leggeri e soluzioni avanzate di dinamica di guida.

Il nuovo modello è equipaggiato con un motore sei cilindri in linea da 3,0 litri completamente aggiornato, dotato di doppia sovralimentazione con turbocompressore a gas di scarico e compressore elettrico ausiliario. L’unità sviluppa 330 kW (449 CV) e 600 Nm di coppia, che possono raggiungere 640 Nm per dieci secondi grazie alla funzione overboost. Le prestazioni dichiarate indicano un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h, estendibile a 270 km/h con l’AMG Driver’s Package opzionale.

Il propulsore a sei cilindri in linea da 3,0 litri è accoppiato al cambio AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, progettato per garantire tempi di cambiata ridotti, risposte pronte, doppia frizione e scalate multiple.

Sound potente e avvolgente con una funzione di overboost della coppia

Sul piano dell’esperienza di guida, i programmi AMG DYNAMIC SELECT consentono di personalizzare i parametri di motore, cambio, assetto e sterzo attraverso modalità che spaziano da impostazioni orientate al comfort fino a configurazioni sportive o da pista, mentre il sistema AMG DYNAMICS interviene sulle strategie di controllo della stabilità e della trazione per adattare il comportamento del veicolo agli input del conducente e ai dati dei sensori.

La nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ sarà proposta nelle varianti SUV e Coupé.