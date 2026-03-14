La mobilità elettrica compie un ulteriore passo avanti con l’arrivo in Europa della DENZA Z9GT introducendo la nuova tecnologia FLASH Charging, pensata per ridurre drasticamente i tempi di ricarica dei veicoli elettrici.

Grazie a una potenza di ricarica fino a 1.500 kW, il sistema consente infatti di portare la batteria dal 10% al 70% in soli cinque minuti, mentre una ricarica dal 10% al 97% richiede appena nove minuti. Anche in condizioni climatiche estreme, fino a –30°C, il sistema è in grado di passare dal 20% al 97% in circa 12 minuti.

La nuova tecnologia BYD sfrutta due elementi chiave: le nuove stazioni di ricarica BYD ad altissima potenza e la seconda generazione della Blade Battery, che mantiene la chimica litio-ferro-fosfato (LFP) migliorando il trasporto degli ioni per aumentare densità energetica, velocità di ricarica e durata nel tempo.

“L’introduzione della DENZA Z9GT in Europa segna una tappa molto importante per il nostro marchio”, ha dichiarato Stella Li, Executive Vice President di BYD. “La possibilità di aggiungere centinaia di chilometri di autonomia in pochi minuti, anche a temperature estremamente basse, riflette perfettamente la nostra visione di una mobilità premium basata su tecnologia avanzata, prestazioni ed eleganza”.

BYD ha già installato migliaia di stazioni FLASH Charging in Cina e ha annunciato un piano di espansione globale che prevede una prima diffusione anche in Europa già nel mese di Aprile.