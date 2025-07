DKV Mobility ha ufficialmente raggiunto un nuovo traguardo nella mobilità elettrica superando il milione di punti di ricarica per veicoli elettrici in tutta Europa. Grazie a una rete in continua espansione, l’azienda tedesca si posiziona tra i principali attori nel panorama della transizione sostenibile, garantendo un’infrastruttura capillare in Paesi chiave come Germania, Francia e Italia.

Nel corso del 2024, DKV Mobility ha gestito oltre 755 milioni di chilowattora attraverso le proprie soluzioni di ricarica, equivalenti a circa cinque miliardi di chilometri percorsi elettricamente. Le oltre 789.000 card attive e una rete che si amplia di circa 8.000 nuovi punti ogni mese, rafforzano il ruolo strategico dell’azienda nel favorire la decarbonizzazione del trasporto commerciale.

DKV Mobility al servizio della mobilità elettrica

Dal lancio della prima DKV Card +Charge nel 2015, con appena 7.000 punti attivi, l’impegno verso l’elettrificazione non ha mai rallentato. Oggi, oltre 300 collaboratori si occupano specificamente dello sviluppo delle infrastrutture EV. L’azienda ha introdotto soluzioni di ricarica anche home e work, installando più di 10.000 wallbox aziendali e domestiche in tutta Europa.

Nel 2021, l’acquisizione di Greenflux ha potenziato le competenze di DKV nel software per la ricarica, mentre nel 2024 è stata annunciata la partnership strategica con Smartlab, azienda leader nella gestione e fatturazione dei sistemi di ricarica, di cui DKV ha acquisito la maggioranza.

Con una base clienti di circa 407.000 aziende in oltre 50 Paesi, DKV Mobility si conferma leader nei servizi di pagamento, carburanti, pedaggi e soluzioni digitali per la mobilità.

L’obiettivo è chiaro: guidare l’Europa verso un futuro della mobilità sempre più efficiente, connesso e a basse emissioni.