La società del Gruppo CA Auto Bank amplia l’offerta dell’iconico abbonamento mensile all’auto con BYD Seal U DM-i plug-in hybrid, il potente SUV plug-in hybrid del colosso asiatico.

Il nuovo abbonamento è destinato a tutti: clienti privati, liberi professionisti e aziende.

Il CarCloud BYD Seal U DM-i plug-in hybrid può essere rinnovato mensilmente fino a un massimo di un anno, con una durata minima di 30 giorni, trascorsi i quali potrà essere disdetto senza penali.

Il canone mensile ha un costo di 749€ e include 1.500 km al mese e tutti i servizi per guidare in totale libertà, tra cui polizza RC Auto, copertura Kasko e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel canone sono anche comprese 24 ore al mese del car sharing E+Share Drivalia, da utilizzare per i primi 3 mesi nelle città di Roma, Torino, Milano e Lione.

Per abbonarsi al nuovo CarCloud, basta solo acquistare il voucher, al costo di 299€, e convertirlo sul sito di CarCloud. Una volta attivato, sarà possibile prenotare il veicolo, ritirarlo o cambiarlo con un preavviso di appena 48 ore lavorative.