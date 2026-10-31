Oltre 12mila posti auto gratuiti per agevolare l’arrivo dei visitatori a EICMA 2026 e ridurre il traffico intorno al polo fieristico. In vista dell’apertura al pubblico, dal 5 all’8 novembre a Fiera Milano Rho, l’Esposizione internazionale delle due ruote rinnova il piano di mobilità realizzato in collaborazione con ATM, Comune di Milano e Trenord.

Dal 6 all’8 novembre saranno disponibili quasi 11mila posti in undici parcheggi di interscambio ATM. Venerdì 6 e sabato 7 novembre si aggiungeranno altri 1.350 posti presso lo Stadio San Siro, servito dalla metropolitana M5. I visitatori potranno così lasciare l’auto e proseguire con i mezzi pubblici verso la manifestazione, raggiungibile con la linea M1 alla fermata Rho Fiera.

Il posto auto gratuito è prenotabile sulla piattaforma ticketseicma.it, contestualmente all’acquisto del biglietto oppure in un secondo momento, anche da chi possiede già un titolo d’ingresso. Ogni titolare può riservare un solo posto, fino a esaurimento delle disponibilità. Restano inoltre disponibili i parcheggi a pagamento nelle immediate vicinanze del quartiere fieristico.

Per chi arriva dalla Lombardia in treno, la collaborazione con Trenord e Discovera prevede offerte dedicate per raggiungere Rho Fiera Milano. BusForFun propone invece collegamenti in autobus da numerose città italiane, con la possibilità di acquistare viaggio e ingresso in un’unica soluzione. È previsto anche un parcheggio gratuito riservato alle moto, con indicazioni e modalità di accesso consultabili sul sito ufficiale della manifestazione.

Torna inoltre il biglietto pomeridiano, valido dalle 13.30 alle 18.30 e pensato per distribuire gli accessi nell’arco della giornata. Disponibile online in quantità limitata, costa 14 euro per l’intero e 7 euro per i bambini dai 4 ai 13 anni, oltre a 1,50 euro di spese di gestione.

L’83ª edizione di EICMA si svolgerà dal 3 all’8 novembre, con le prime due giornate riservate a stampa e operatori. Il pubblico potrà accedere da giovedì 5 a domenica 8 novembre, dalle 9.30 alle 18.30. La manifestazione occuperà dieci padiglioni e oltre 300mila metri quadrati tra spazi espositivi e aree esterne.