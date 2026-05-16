Ferrari svela negli Stati Uniti la nuova Ferrari HC25, esclusiva vettura appartenente al programma Progetti Speciali della Casa di Maranello.

Disegnata dal Ferrari Design Studio sotto la direzione di Flavio Manzoni, la HC25 nasce sulla piattaforma della Ferrari F8 Spider, ultima spider Ferrari con motore V8 turbo non elettrificato in posizione centrale-posteriore.

La vettura si inserisce nel segmento più esclusivo della gamma Ferrari, quello delle One-Off realizzate su richiesta del cliente, con un livello di personalizzazione unico. Secondo il Cavallino Rampante, la HC25 rappresenta idealmente il punto di raccordo tra la tradizione delle sportive V8 a motore centrale-posteriore e il nuovo corso stilistico inaugurato da modelli come Ferrari F80 e Ferrari 12Cilindri.

HC25 è una roadster pura senza compromessi

La fiancata è caratterizzata da un movimento a freccia che accentua la tensione dinamica della carrozzeria e mette in evidenza i volumi posteriori. Le maniglie delle porte sono integrate in elementi di alluminio fresato dal pieno, mentre i gruppi ottici anteriori sono stati sviluppati appositamente per questa vettura con DRL verticali dalla forma a boomerang, soluzione inedita per Ferrari.

La HC25 adotta una livrea Moonlight Grey opaca abbinata a dettagli neri lucidi e accenti gialli presenti su loghi, pinze freno e abitacolo. Anche i cerchi, dal design specifico a cinque razze, contribuiscono a rafforzare l’identità esclusiva della vettura.