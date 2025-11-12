circle x black
Cerca nel sito
 

Fiat Grande Panda vince il titolo di Auto Europa 2026

sponsor

Fiat Grande Panda vince il titolo di Auto Europa 2026
12 novembre 2025 | 18.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Fiat Grande Panda è stata eletta Auto Europa 2026, confermandosi come la nuova protagonista del panorama automobilistico italiano. Il premio, promosso dall’Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive (UIGA), valorizza da quarant’anni i modelli che meglio rappresentano innovazione, design e qualità. Tre elementi che la nuova compatta FIAT interpreta con un linguaggio moderno, accessibile e vicino alle esigenze quotidiane delle persone.

Il riconoscimento nasce da un processo di voto congiunto che coinvolge la giuria UIGA, la Giuria Opinion Leader composta da 160 esperti del settore e il pubblico online. Un risultato che unisce la competenza dei professionisti alla voce degli appassionati, offrendo una fotografia autentica dell’eccellenza automotive italiana.

Alessio Scutari, Managing Director FIAT & Abarth Italia, ha sottolineato come questo premio rappresenti “un tributo al lavoro del team e alla forza del design italiano, ma soprattutto alla fiducia di clienti e famiglie che ritrovano in FIAT una mobilità accessibile e sostenibile”.

Fiat Grande Panda Auto Europa 2026: stile e libertà di scelta

Più di una semplice vettura, la Grande Panda è il cuore della nuova famiglia globale FIAT. Riprende lo spirito dell’originale Panda degli anni ’80 con proporzioni compatte, linee decise e dettagli distintivi come i fari LED in stile pixel, le luci posteriori a cubo e la scritta tridimensionale “PANDA” sulle portiere.

Gli interni privilegiano comfort e funzionalità, offrendo grande abitabilità e un approccio tecnologico intuitivo.

Disponibile con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche, la Grande Panda rispecchia la missione di FIAT di offrire una mobilità inclusiva e sostenibile. Con questa vittoria, il marchio celebra la nona affermazione al Premio Auto Europa, confermando una tradizione fatta di innovazione e design tutto italiano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fiat Grande Panda FIAT Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive (UIGA)
Vedi anche
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza