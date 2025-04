Torna uno degli appuntamenti più attesi per il mondo delle flotte aziendali: l’edizione 2025 del Fleet Motor Day si svolgerà a Roma l’8 e 9 aprile, portando con sé un format consolidato ma ricco di contenuti inediti. Organizzato da LabSumo con la collaborazione dell’Osservatorio Top Thousand e il patrocinio delle associazioni ANIASA e UNRAE, l’evento arriva in un periodo complesso per il comparto, alle prese con l’incertezza normativa legata ai recenti interventi fiscali sulle auto concesse in fringe benefit.

Come da tradizione, l’evento Fleet Motor Day si articolerà in due giornate. L’8 aprile, presso lo Spazio Novecento (piazza Guglielmo Marconi 26b, Eur), si svolgeranno tre panel tematici con la partecipazione di esponenti di primo piano del settore del noleggio, dell’automotive e della telematica.

Fleet Motor Day 2025, test ADAS a Vallelunga

I temi proposti toccheranno argomenti strategici: dall’impatto delle nuove misure fiscali in Italia al confronto con il panorama europeo, fino all’evoluzione del noleggio e alla visione futura dei costruttori.

Tra i relatori attesi figurano Alberto Viano (Presidente ANIASA), Antonella Bruno (Country Manager Stellantis Italia), Fabrizio Faltoni (Presidente e AD di Ford Italia), Mattia Vanini (Vice Presidente Autotorino) e Dario Casiraghi (AD Arval). Durante il talk verranno presentati anche i risultati della survey esclusiva “Caro Fisco ti scrivo”, un’indagine condotta all’interno della community di fleet e mobility manager per valutare gli effetti delle nuove aliquote fringe benefit sulle policy di car list, sul mercato del noleggio a lungo termine e sulle prospettive della tecnologia full hybrid.

La seconda giornata, il 9 aprile, sarà interamente dedicata all’esperienza diretta: test drive, prove su pista e test ADAS si svolgeranno presso l’Autodromo di Vallelunga, dove i responsabili delle flotte aziendali potranno valutare da vicino oltre 200 vetture, tra cui 11 anteprime assolute.

Saranno coinvolti i principali player del noleggio e dell’intero ecosistema B2B dell’automotive, insieme a una partecipazione record di case automobilistiche: Alpine, Audi, BYD, Cupra, Dacia, Ford, Hyundai, Maserati, Mazda, MG Motor, Omoda, Polestar, Renault, Skoda, Stellantis, Stellantis Pro One, Tesla, Toyota, Lexus, Volkswagen e Volvo.