Ford Italia: Marco Buraglio nuovo amministratore delegato. Faltoni passa a un incarico europeo di primo piano

Cambio ai vertici di Ford Italia. L’azienda ha annunciato oggi la nomina di Marco Buraglio come nuovo Amministratore Delegato, incarico che assumerà dal 24 novembre 2025. Buraglio subentra a Fabrizio Faltoni, che dopo otto anni alla guida della filiale italiana assume un ruolo di rilievo in Ford Europa, dove sarà Director Sales & Brand Management per le divisioni vetture Blue e Model-e.

Faltoni lascia un mandato segnato da alcune delle sfide più complesse dell’industria automotive

“È stato un onore e un privilegio guidare Ford Italia per quasi un decennio, lavorando al fianco di un team eccezionale e di una rete di partner straordinaria”, dichiara Fabrizio Faltoni. “Sono immensamente grato per la dedizione, la passione e il supporto che ho ricevuto. Lascio l’azienda in ottime mani, convinto che Marco Buraglio saprà lavorare con determinazione e passione”.

Marco Buraglio dopo una laurea in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano, Buraglio ha maturato un percorso ventennale all’interno dell’azienda, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità fino alla guida del business dei veicoli commerciali.

“Sono entusiasta e orgoglioso di assumere questo nuovo ruolo”, afferma Marco Buraglio. “Mi impegno a guidare Ford Italia con la stessa passione e dedizione che mi hanno accompagnato in questi anni. Sono pronto ad affrontare questa nuova sfida, consapevole dell’importanza di continuare a costruire sul successo ottenuto e a innovare per il futuro, rafforzando ulteriormente la nostra posizione nel mercato italiano”.

Parallelamente al passaggio di Marco Buraglio al ruolo di Amministratore Delegato, Fabrizio Bambina assume la direzione dei Veicoli Commerciali, Alessio Franco viene nominato Direttore del Service, Riccardo Magnani prende la direzione di PartsPlus e Massimiliano Napoli assume l’incarico di Direttore Fleet&Remarketing.