Francesco Bagnaia per la terza volta consecutiva ha vinto il BMW M Award.

Un riconoscimento che premia il pilota che ha conquistato il maggior numero di pole. Francesco Bagnaia, con la miglior qualifica al Gran Premio di Barcellona, conquista il riconoscimento messo in palio dal costruttore tedesco.

Con soli due punti di distacco, l’italiano ha avuto la meglio su Jorge Martin nella classifica del BMW M Award. Con la pole position di Barcellona, il ducatista ha guadagnato punti preziosi distaccando Jorge di 10 punti.

Carmelo Ezpeleta ha dichiarato: “Congratulazioni a Pecco Bagnaia, che ha vinto il BMW M Award per il terzo anno consecutivo. Questa competizione che premia il pilota che si è distinto per il maggior numero di qualifiche, si svolge da oltre 20 anni. Ringraziamo BMW M per questo impegno di lunga data che onora le prestazioni in qualifica dei nostri piloti con questo prestigioso premio. È sempre speciale per me consegnare questo premio con BMW M GmbH alla finale di stagione, e quest'anno ancora di più perché la competizione è stata decisa proprio nell'ultima sessione, e in un Gran Premio in cui l'intero sport si è unito per supportare la comunità di Valencia".

Francesco Bagnaia e la nuova BMW M5

Il riconoscimento per aver conquistato il BMW M Award in MotoGP è una velocissima BMW M5. Una berlina sportiva ad altissime prestazioni che abbina tecnologia, lusso e performance.

Il BMW M Award premia attraverso l’assegnazione di punti, i piloti della MotoGP che si sono contraddistinti per aver conquistato il maggior numero di pole nella stagione.

A Marc Marquez spetta il record di vittorie del BMW M Award. Lo spagnolo si è aggiudicato il titolo per ben sette volte di fila, dal 2013 al 2019. Ad affiancare Bagnaia, altri piloti vincenti del calibro di Valentino Rossi, Casey Stone, Jorge Lorenzo, Fabio Quartararo, Sete Gibernau e Nicky Hayden.

"Significa molto per me aver vinto il BMW M Award per il terzo anno consecutivo", ha affermato Pecco Bagnaia. "Questo è stato il mio obiettivo dalla fine della scorsa stagione e sono orgoglioso di averlo raggiunto. Molte grazie alla BMW M GmbH, che ha assegnato questo premio al miglior qualificatore della MotoGP per oltre 20 anni. È un importante riconoscimento dei nostri risultati in pista. Non è stato facile, dato che Jorge Martín e io abbiamo avuto una lotta serrata per questo premio. Sono contento di essere arrivato primo".