Francesco Colonnese è il nuovo presidente e amministratore delegato di Hyundai Motor Company Italy, con decorrenza dal 9 novembre. Colonnese avrà anche la responsabilità del marchio premium Genesis per il mercato italiano, con l’obiettivo di sostenerne e consolidarne l’espansione.

La nomina accompagna una fase di rinnovamento della gamma Hyundai, con il lancio di nuovi modelli nel corso del 2027. Il mandato si concentra su tre priorità: rafforzare il rapporto con i concessionari, a partire dalla redditività della rete; sostenere una crescita basata sui clienti finali e sulla tenuta del valore delle vetture nel tempo; valorizzare le competenze della squadra italiana.

“L’Italia è uno dei mercati più importanti d’Europa e darà un contributo fondamentale alla crescita futura di Hyundai, sostenuta dalla nostra gamma rinnovata che verrà lanciata nel corso del 2027”, afferma Martinet. “ Francesco vanta una solida esperienza internazionale nello sviluppo della rete di concessionari, nella crescita del marchio e nella trasformazione aziendale, elementi che saranno fondamentali per rafforzare la posizione di Hyundai e Genesis sul mercato italiano”.