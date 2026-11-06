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Francesco Colonneseè il nuovo Presidente e CEO di Hyundai Italia

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Francesco Colonneseè il nuovo Presidente e CEO di Hyundai Italia
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06 novembre 2026 | 10.28
Redazione Adnkronos
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Francesco Colonnese è il nuovo presidente e amministratore delegato di Hyundai Motor Company Italy, con decorrenza dal 9 novembre. Colonnese avrà anche la responsabilità del marchio premium Genesis per il mercato italiano, con l’obiettivo di sostenerne e consolidarne l’espansione.

La nomina accompagna una fase di rinnovamento della gamma Hyundai, con il lancio di nuovi modelli nel corso del 2027. Il mandato si concentra su tre priorità: rafforzare il rapporto con i concessionari, a partire dalla redditività della rete; sostenere una crescita basata sui clienti finali e sulla tenuta del valore delle vetture nel tempo; valorizzare le competenze della squadra italiana.

L’Italia è uno dei mercati più importanti d’Europa e darà un contributo fondamentale alla crescita futura di Hyundai, sostenuta dalla nostra gamma rinnovata che verrà lanciata nel corso del 2027”, afferma Martinet. Francesco vanta una solida esperienza internazionale nello sviluppo della rete di concessionari, nella crescita del marchio e nella trasformazione aziendale, elementi che saranno fondamentali per rafforzare la posizione di Hyundai e Genesis sul mercato italiano”.

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