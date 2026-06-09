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Genesis GV60 Magma, debutta l’elettrica da 650 CV

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Genesis GV60 Magma, debutta l’elettrica da 650 CV
09 giugno 2026 | 11.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Genesis apre una nuova fase della propria storia con l’arrivo della GV60 Magma, la prima vettura ad alte prestazioni sviluppata dal marchio premium coreano. Il modello, che rappresenta il debutto della divisione Magma, sarà disponibile in Italia a partire dall’estate con un prezzo di listino fissato a 88.400 euro.

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Ispirata al concept presentato nel 2024, la nuova GV60 Magma interpreta il concetto di luxury performance secondo la filosofia Genesis, puntando su prestazioni elevate, design distintivo e un’esperienza di guida raffinata. L’estetica si differenzia nettamente dalla GV60 tradizionale grazie a una carrozzeria più larga e ribassata, prese d’aria maggiorate, dettagli aerodinamici dedicati e uno spoiler posteriore studiato per incrementare la deportanza.

L’abitacolo propone un ambiente sportivo e sofisticato. Sedili a guscio regolabili elettricamente, rivestimenti in pelle scamosciata e dettagli arancioni Magma contribuiscono a creare un’atmosfera esclusiva, mentre il display panoramico da 27 pollici integra strumentazione digitale e sistema infotainment in un’unica superficie.

Genesis GV60 Magma: due motori elettrici

Sul fronte tecnico, GV60 Magma dispone di due motori elettrici in grado di sviluppare fino a 650 CV e 790 Nm di coppia con la modalità Boost attivata. Le prestazioni sono di assoluto rilievo: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, velocità massima di 264 km/h e passaggio da 0 a 200 km/h in appena 10,9 secondi. La batteria da 84 kWh supporta inoltre la ricarica rapida, consentendo di passare dal 10 all’80% della capacità in circa 18 minuti.

La dinamica di guida è supportata da sospensioni specifiche, differenziale elettronico e-LSD, modalità Sprint, GT e MY personalizzabile, oltre a funzioni dedicate come Launch Control, Drift Mode e Virtual Gear Shift, sviluppato per riprodurre le sensazioni di una trasmissione tradizionale ad alte prestazioni.

Genesis propone GV60 Magma in un unico allestimento full optional.

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genesis gv60 magma supercar
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