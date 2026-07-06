GWM porta in Italia ORA 5, il nuovo C-SUV di Great Wall Motor già ordinabile presso la rete italiana, ORA 5 propone una gamma articolata su tre motorizzazioni: benzina turbo, full hybrid e 100% elettrrica.

Il progetto ruota attorno a quattro pilastri: design emozionale, sistema ibrido, esperienza digitale e tecnologia accessibile. Lo stile esterno adotta il linguaggio “Full-Surface Fluid Sculpture”, con superfici morbide e continue ispirate alla natura, fari anteriori LED a goccia e una firma luminosa posteriore integrata nel lunotto. ORA 5 sarà disponibile in sei colorazioni esterne, tra cui Blu Lago, Nero Abissale, Verde Boreale, Grigio Metropoli, Bianco Aurora e, entro fine anno, Grigio Matt.

Tre le motorizzazioni: benzina turbo, full hybrid e 100% elettrica

La gamma motori si apre con il 1.5 turbo benzina da 160 CV, abbinato a una trasmissione automatica 7DCT. La versione Full Hybrid Hi2 sviluppa 223 CV e 476 Nm di coppia, combinando un 1.5 turbo, una batteria agli ioni di litio da 1,09 kWh e un cambio DHT a due rapporti. Il sistema alterna automaticamente diverse modalità di funzionamento tra trazione elettrica e termica, con uno spunto da 0-100 km/h in 7,7 secondi, consumi medi dichiarati di 5,1 l/100 km e un’autonomia complessiva superiore a 1.000 km con un pieno.

La variante 100% elettrica, da 204 CV, utilizza una batteria da 58,3 kWh e dichiara fino a 435 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP, che salgono a 603 km nel ciclo urbano. La ricarica in corrente continua dal 10 all’80% richiede circa solo 30 minuti.

Internamente troviamo un display centrale da 14,6 pollici, un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, connettività Android Auto e Apple CarPlay wireless, navigazione online, aggiornamenti over-the-air, app di controllo remoto e comandi vocali. A bordo sono presenti ben 33 vani portaoggetti, console a doppio livello, ricarica wireless da 50W sulle versioni Premium e illuminazione ambientale fino a 64 colori.

Due gli allestimenti previsti, Origin e Premium, disponibili a prescindere dalla motorizzazione. GWM quest'anno punta inoltre alle cinque stelle Euro NCAP 2026.

Ultimo ma non ultimo GWM offre una garanzia di 7 anni o 150.000 km sul veicolo e di 8 anni o 160.000 km sul pacco batterie.