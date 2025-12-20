Al Japan Mobility Show 2025, Honda sceglie di rompere gli schemi e di affrontare il tema dell’elettrico da una prospettiva radicalmente diversa. L’EV Outlier Concept non nasce per dimostrare che una moto elettrica può sostituire un modello tradizionale, ma per mettere in discussione l’idea stessa di motocicletta. È un progetto che prende le distanze da riferimenti consolidati e utilizza l’elettrificazione come strumento creativo, non come semplice soluzione tecnica.

L’approccio è chiaro fin dall’inizio: azzerare i valori esistenti e costruirne di nuovi. Il risultato è una moto che non imita il passato e non cerca rassicurazioni estetiche, ma propone un’esperienza inedita, pensata attorno a sensazioni, postura e interazione. L’elettrico secondo Honda diventa così il punto di partenza per ridefinire proporzioni, dinamica e percezione della guida.

Il percorso progettuale si basa su un confronto continuo tra competenze diverse, culture e visioni internazionali. Designer e ingegneri lavorano senza confini rigidi, condividendo idee e mettendo in discussione ogni certezza. Da questo metodo nasce un concept che rifiuta soluzioni convenzionali e costruisce una propria identità, lontana dagli schemi del mondo termico.

Honda EV Outlier Concept e la nuova esperienza di guida elettrica

Il linguaggio dell’EV Outlier Concept si articola attorno a tre elementi chiave. Il primo è “Gliding”, una guida fluida e silenziosa, in cui accelerazione, frenata e percorrenza di curva si susseguono senza interruzioni, creando una sensazione di scorrimento continuo.

Il terzo elemento è “Low”, legato alla posizione di guida. La seduta ribassata modifica il punto di vista del pilota e trasforma la percezione della velocità e dell’accelerazione.

Le proporzioni enfatizzano questa impostazione, con un frontale più presente e un poggiaschiena che assorbe le forze longitudinali, permettendo di controllare la moto attraverso il corpo.